Un total de 41 menores de edad han fallecido en incendios desde el 2008 hasta la fecha, de acuerdo con las estadísticas del Cuerpo de Bomberos.

Este dato deja en evidencia la vulnerabilidad de los niños al momento que ocurren los siniestros.

“Bomberos de Costa Rica lamenta por mucho esta situación y por eso, insiste en el llamado a continuar realizando esfuerzos en materia de prevención, así como de la instalación de detectores de humo, lámparas de emergencia, extintores y poner en práctica el Plan Familiar de Incendios”, explicaron las autoridades.

Los apagafuegos han atendido752 incendios en estructuras durante el año 2025, en donde uno de estos casos

cobró la vida de tres menores, todos hermanos.

Este caso está relacionado con la muerte de una madre y sus tres hijos en un lugar tipo cuartería en Desamparados, donde tras sorprendidos por las llamas no pudieron escapar de un segundo piso.

“Cabe señalar que desde hace 9 años no se registraba la muerte de tres menores de edad en una misma emergencia”, agregaron.

Los años donde se registraron mayor cantidad de decesos de menores fueron en 2014 y 2016 con 6 víctimas.

La edad promedio de niños fallecidos en incendios estructurales es de cinco años, según el Cuerpo de Bomberos.

“Los niños nunca deben estar solos, deben estar bajo la supervisión de un adulto, además, no pueden tener al alcance fósforos o encendedores. Somos responsables de cuidar a nuestros niños”, dijo Héctor Chaves, director de Bomberos.

Por este motivo, los apagafuegos recomiendan que los niños se mantengan alejados de fogones, parrilladas, velas, encendedores, fósforos, líquidos inflamables y otros artefactos que produzcan llama o chispa.