El capitán argentino Mariano Torres llegó a los 400 partidos oficiales con el Deportivo Saprissa en la victoria de 3-0 sobre Pérez Zeledón. Desde aquel debut en julio de 2016, con un golazo ante Carmelita, Torres ha acumulado más de 30 mil minutos en cancha y 75 goles.



A lo largo de estos 400 encuentros, 348 fueron en Torneos Nacionales, 42 en torneos internacionales y 10 en Copa, junto con ocho títulos nacionales, dos supercopas, una recopa y una Liga Concacaf, además de distinciones como Mejor Extranjero y Mejor Jugador del Torneo Nacional.



En la misma jornada, Orlando Sinclair también recibió reconocimiento por sus 200 partidos oficiales. Formado en la cantera tibaseña, Sinclair suma 50 goles en más de 8 mil minutos.

Escrito por: Paulina Carmona Ureña