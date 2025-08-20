De marzo a julio el Parque Nacional Volcán Poás permaneció cerrado, generando un impacto en las finanzas de las 400 Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que se ven beneficiadas por la visitación turística en la zona.

De acuerdo con una encuesta realizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), los negocios señalaron afectaciones en áreas como finanzas, ventas, operaciones y reducción de planillas.

“Ya hay una apertura, pero la economía aún no se recupera. Entonces, después de esos 4 meses de cierre, hay empresas que todavía se están se están viendo muy afectadas. Hubieron cierres, despidos, empresas que tuvieron que cambiar su actividad para conseguir el recurso económico para mantener a sus familias”, indicó Víctor Chávez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Poás (Ccatup).

El parque recibe más de 750 personas por día según los datos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), entre el 2022 y el 2024. Esto representa ingresos para el Estado de ¢10 millones por mes.

Este impacto económico aumenta al considerar los negocios locales en el alrededor del Volcán Poás, los cuales vieron su visitación reducida entre marzo y julio cuando las autoridades cerraron el parque nacional.

“La afectación se da en muchas empresas de restaurantes que tienen un encadenamiento muy grande con lo que es sector turismo también. Entonces, no solamente son las que están en el sitio como tal, sino también es todos esos encadenamientos que se generan a través de la belleza escénica del Poás”, explicó Julián Arias, viceministro del MEIC.

La cartera planteó una propuesta para atender esta población, mediante Resilencia Pymes, desde varios enfoques.

Primero, un plan de capacitación, en conjunto con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) en temas como: mercadeo, estrategias de promoción, diversificación de productos y servicios, innovación, tecnología, manejo financiero y acceso a créditos.

Además, cinco entidades bancarias ofrecerán financiamiento para la cancelación de deudas, capital para trabajo y soluciones que se ajustan a las necesidades de los emprendedores. “Esas micro, pequeñas y medianas empresas están pasando por un momento de contracción de sus ingresos. Complementamos la oferta de servicios con apoyo no financiero, desarrollo empresarial, formación, capacitación, asistencia técnica y mecanismos de financiamiento directo en condiciones muy diferenciadas para todos esos empresarios de la zona de Poás que requieren en este momento para volver a encauzar su ruta comercial”, detalló Mauricio Arias, director del programa Fodemipyme del Banco Popular.

Opciones de financiamiento

• Banco Nacional: ofrece condiciones especiales para la cancelación de pasivos y líneas de capital de trabajo con plazos de hasta 15 años y periodos de gracia de hasta dos años.

• Banco Popular: facilita programas como Impulso Pyme, Crece-Microempresa y Microemprendimientos, con tasas fijas accesibles y garantías flexibles.

• Banco de Costa Rica: pone a disposición su Programa de Financiamiento de Mipymes y Encadenamientos Turísticos, con créditos directos y líneas revolutivas de hasta $1 millón de dólares.

• BAC: brinda soluciones tecnológicas de venta como MiPOS (convierte el celular o tableta en una terminal de cobro), Compra Click y Pyme Store, que fortalecen la digitalización de los negocios.

• Grupo Mutual: opciones como Crédito Mi Negocio, Mutual Amiga (para mujeres emprendedoras) y el Crédito Empresarial Pyme.

Expopyme

El Meic anunció que va a realizar una Expopyme el 20 y 21 de setiembre en la zona de Poás para que los negocios afectados puedan exhibir, de forma gratuita, sus productos y servicios, conectando con potenciales clientes y generando nuevas oportunidades de negocio.

Patricia Rojas Ministra MEIC “Identificamos que había una afectación, hicimos una consulta, un análisis, se contactó a los aliados y generamos una propuesta. Nosotros somo el ministerio de la Pymes, en este caso ayudamos a los emprendedores de Poás, pero en otro momento serán otras”.