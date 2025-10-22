La Municipalidad de Escazú realizará una Feria de Empleo en la Villa Deportiva de Escazú, donde ofrecerá más de 400 ofertas laborales, este viernes 24 de octubre de 11:00 am a 3:00 pm.
Entre las oportunidades laborales se encuentran:
- Mercaderistas.
- Seguridad.
- Monitoreo.
- Técnicos.
- Hotelería.
- Restaurante.
- Venta.
- Limpieza.
- Bilingües.
- Supermercado.
- Administrativos.
- Contabilidad.
- Entre otros.
Asimismo, las empresas participantes son:
|Pequeño Mundo
|KFC
|Burger King
|Auto Mercado
|Mc Donalds
|Grupo Roble
|Musi
|Grupo Purdy
|FIFCO
|Mondaisa
|Grupo Monge
|Nestlé
|K-9
|American Data
|Otras.
La feria está dirigida al público en general, como personas con discapacidad, por lo que contarán con intérprete de LESCO, personas mayores de 45 años y jóvenes sin experiencia.
Para participar debe presentar curriculum vitae en digital o impreso, contar con un recibo de servicio público para verificar residencia en Escazú, ser mayor de edad, y para personas extranjeras, contar con permiso laboral vigente o cédula de residencia.
Si desea conocer más información puede comunicarse al número: 2208-6804 de la Municipalidad de Escazú.
“Para nuestra administración es crucial generar oportunidades de trabajo para todas las personas del cantón de Escazú, mediante estas alianzas entre el municipio y entes privados, podemos crear estas condiciones en beneficio de todos nuestros habitantes” comentó el alcalde de Escazú, Orlando Umaña.