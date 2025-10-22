La Municipalidad de Escazú realizará una Feria de Empleo en la Villa Deportiva de Escazú, donde ofrecerá más de 400 ofertas laborales, este viernes 24 de octubre de 11:00 am a 3:00 pm.

Entre las oportunidades laborales se encuentran:

Mercaderistas.

Seguridad.

Monitoreo.

Técnicos.

Hotelería.

Restaurante.

Venta.

Limpieza.

Bilingües.

Supermercado.

Administrativos.

Contabilidad.

Entre otros.

Asimismo, las empresas participantes son:

Pequeño Mundo KFC Burger King Auto Mercado Mc Donalds Grupo Roble Musi Grupo Purdy FIFCO Mondaisa Grupo Monge Nestlé K-9 American Data Otras.

Foto: Cortesía Municipalidad de Escazú

La feria está dirigida al público en general, como personas con discapacidad, por lo que contarán con intérprete de LESCO, personas mayores de 45 años y jóvenes sin experiencia.

Para participar debe presentar curriculum vitae en digital o impreso, contar con un recibo de servicio público para verificar residencia en Escazú, ser mayor de edad, y para personas extranjeras, contar con permiso laboral vigente o cédula de residencia.

Si desea conocer más información puede comunicarse al número: 2208-6804 de la Municipalidad de Escazú.