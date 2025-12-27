40 carnés de manipulación falsos en fiestas de Zapote y Belén

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El Ministerio de Salud realiza operativos en los campos feriales de Zapote y Belén de Heredia desde el pasado 24 de diciembre con el objetivo de proteger la salud y seguridad de la población.
Entre los primeros resultados está la detección de 40 carnés de manipulación falsos, los cuales fueron retirados y las personas dueñas de esos documentos no podrán continuar con sus funciones y se expondrían a una denuncia judicial. Asimismo, el establecimiento deberá reemplazar estas personas por otras que tengan carné vigente.
Por su parte, el Ministerio de Salud clausuró un juego mecánico, en Belén, debido a problemas de estabilidad.
En cuanto a alimentos, se han realizado más de 120 muestreos cuyos resultados están en proceso de análisis.
Salud continúa con las inspecciones, las cuales se extenderán hasta el 4 de enero e incluyen la venta y manipulación de alimentos, juego mecánicos, redondeles y tarimas.
Lorena Bogantes
Colaboradora de Grupo Extra