Un hombre de apellidos Solera Anchía fue condenado a 40 años de prisión tras declararse culpable del femicidio de la estilista Marisol Rodríguez, así como de tentativa de homicidio e infracción a la Ley de la Persona Adulta Mayor.

La Fiscalía de Upala informó que la prueba recabada durante la investigación llevó al imputado a aceptar los cargos en su contra y confesar los hechos.

El sujeto se sometió a un procedimiento especial abreviado, por lo que no fue necesario llevar a cabo un juicio, y el Tribunal Penal de Upala dictó la condena.

El caso

Según la acusación, Rodríguez y Solera mantuvieron una relación por 3 años.

Femicidio de la estilista Marisol Rodríguez. Foto: tomada de redes sociales.

El 22 de mayo de 2024, la mujer solicitó medidas de protección, que prohibían al hombre acercársele o agredirla. Sin embargo, el 27 de mayo, el femicida llegó hasta la vivienda de Rodríguez en Colonia Puntarenas de Upala, donde ella se encontraba con su madre, una persona adulta mayor.

En ese lugar, Solera inició una discusión, ingresó a la casa, tomó un cuchillo y persiguió a la víctima. Cuando la madre de Rodríguez intentó intervenir, el agresor la empujó al suelo.

La investigación determinó que la víctima intentó escapar, pero el femicida la alcanzó, la hirió con el arma blanca y posteriormente la golpeó con una piedra, causándole la muerte.

Durante el ataque, el hijo de Rodríguez intentó defenderla, pero Solera lo tomó del cuello y trató de asfixiarlo. En ese momento, el padre del joven intervino y logró detener la agresión.

Detención e investigación

De acuerdo con los reportes de las autoridades, a las 8:05 a.m. de ese día ingresó una alerta sobre una mujer herida en la localidad. Rodríguez, de 40 años, fue trasladada en un vehículo particular al Hospital de Upala, donde falleció.

Horas más tarde, la policía detuvo al sospechoso, un costarricense de 28 años, quien era la pareja sentimental de la víctima.

Por su parte, la hija en común de Rodríguez y Solera, una menor de un año y medio, quedó bajo custodia de un recurso familiar del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) mientras se realizan valoraciones entre los familiares.

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.