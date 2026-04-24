40 años de cárcel a hombre que atacó a expareja e hija en Orotina

La Fiscalía de Atenas dictó una sentencia de 40 años de prisión para un hombre acusado de atacar con un cuchillo a su expareja y a su hija.

Los hechos ocurrieron el 27 de marzo del año pasado, en Cerro Alto, en Coyolar de Orotina, cuando el imputado, de apellidos Domínguez Lacayo se presentó a la casa de la mujer y le exigió a la víctima que le entregara su celular y, ante la negativa de esta, tomó dos cuchillos y se lanzó hacia ella.

Tras este ataque, la mujer recibió dos cortes en el cuello y una herida en la mano izquierda.

Sumado a eso, Domínguez Lacayo consiguió lanzar al suelo a su expareja e intentó asfixiarla, pero su familia consiguió liberarla. La víctima logró huir con sus hijos y a partir de ahí pidió ayuda.

El Ministerio Público confirmó que el culpable permanecerá en prisión preventiva por seis meses, mientras la sentencia condenatoria adquiere firmeza.