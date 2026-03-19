Un carro colisionó contra un minisúper en San Pablo de Heredia la tarde de este miércoles.

Un error involuntario de una conductora que pisó el acelerador en vez del freno provocó daños materiales en el local.

Afortunadamente, no hubo daños significativos a personas; solo un colaborador resultó con una cortadura en su glúteo por el impacto del carro contra el mostrador.

La conductora es cliente frecuente del local y, mediante el seguro del carro, llegarán a un arreglo con los dueños del local.

Desde primeras horas de este jueves, los colaboradores ordenaron el local luego de recolectar los vidrios y materiales dañados.

En los videos se muestra la cantidad de personas que había en el local, incluso un bebé, pero todos resultaron ilesos.