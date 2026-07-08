4 ticas viajan para rescatar animales afectados por los terremotos

Cuatro costarricenses forman parte del equipo internacional que viajó a Venezuela para brindar ayuda a los animales afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte de ese país, entre los más fuertes registrados en más de un siglo.

Las rescatistas integran la misión de Humane World for Animals, organización que desplegó un equipo de nueve especialistas provenientes de Costa Rica y México, luego de recibir una solicitud de apoyo por parte de una organización local dedicada al bienestar animal.

El grupo trabajará en las zonas más impactadas de Caracas y La Guaira, donde instalará clínicas veterinarias móviles para atender perros, gatos y otros animales heridos o desplazados por la emergencia. Además, distribuirán alimento, agua, medicamentos veterinarios y otros insumos esenciales.

Como parte de la respuesta humanitaria, la organización también entregó una subvención de emergencia a la Red de Apoyo Canino, con el fin de fortalecer la atención de los animales afectados y facilitar la movilización de suministros en las comunidades más golpeadas.

Rescate de animales en los terremotos de Venezuela. Foto: cortesía.

Felipe Márquez, gerente de respuesta ante desastres para América Latina de Humane World for Animals y líder de la misión, explicó que esperan encontrar numerosos animales con lesiones provocadas por la caída de escombros, así como otros que permanecen deshidratados y desnutridos tras varios días perdidos entre los daños ocasionados por el sismo.

La organización indicó que este tipo de intervenciones busca reducir el sufrimiento de los animales y apoyar a las comunidades durante y después de las emergencias.