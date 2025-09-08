El acceso de visitas al hospital de Guápiles se encuentra restringido ante la atención de cuatro personas que ingresaron heridas por arma de fuego.

En las afueras del centro médico se reforzó la seguridad y hay un perímetro cubierto, para mantener la integridad de los funcionarios y visitantes.

Al parecer, solo se permite el acceso a personas que necesiten cuidar pacientes, en casos muy extremos.

Y es que, tras el incidente en San Marín de Jiménez de Pococí, donde resultaron heridas estas personas, hay una alerta de que se intenten atacar a los sobrevivientes a lo interno del hospital.

En otras ocasiones, los delincuentes han intentado ingresar a centros hospitalarios con la intención de atacar a objetivos que sobrevivieron a ataques previos.