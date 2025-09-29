Cuatro futbolistas del primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense no pudieron viajar a Honduras para el choque de este martes ante Motagua. El equipo no confirmó los nombres, pero su Gerente Deportivo, Carlos Vela si dio la cara, al momento de salir del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Trasciende que los jugadores habrían sido vistos en horas de la noche en un sitio de diversión, pero en la casa rojinegra fueron muy cautos y cuidaron cada palabra que expresaron.

Cuando a Vela se le preguntó por el caso de los 4 jugadores respondió. “La verdad es que no quisiera profundizar mucho ni entrar en detalles. Sí se tomó la decisión y algunos jugadores no estarán haciendo el viaje por un tema de reglamento interno. Pero bueno estamos tranquilos y con mucha confianza en los que sí están haciendo el viaje pasar sacar la eliminatoria adelante”, explicó el mexicano.

Cuando se le cuestionó si esa sanción era solo por este partido o cuanto iba a durar mencionó que “no sé, es algo que, todos nos vamos a apegar al reglamento interno y reitero que no quisiera profundizar en los detalles.

Son temas que manejaremos de manera interna y consciente de que estamos tratando de construir lo mejor para el equipo”.

En otros temas de la casa manuda los rojinegros denuncian insultos racistas de un miembro del cuerpo técnico del Herediano contra su asistente técnica, ras el juego que en femenino las leonas derrotaron a las florenses 2 a 3.