4 heridos y 2 detenidos tras balacera en Tirrases

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de dos personas tras la balacera de este miércoles en la noche en el sector de Tirrases de Curridabat.
Las personas detenidas responden a los apellidos Hernández y Chaves, de 21 y 19 años, respectivamente.
Mientras que producto de la balacera, cuatro personas con edades entre 15 y 62 años resultaron heridas por el ataque.
Al parecer, las dos personas detenidas llegaron al sitio en motocicleta y empezaron a disparar en el lugar, sin ninguna razón, de acuerdo a los testigos.
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Agentes de un grupo policial especial que estaban cerca del sitio intervinieron y lograron detener a los dos sospechosos, lo que causó que muchas personas quisieran “linchar” a los detenidos.