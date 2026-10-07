4 futbolistas han jugado todos los partidos del Apertura 2026

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

De todos los futbolistas inscritos en la Unafut para el Torneo de Apertura 2026, solamente 4 han estado en todos los minutos disputados tras 9 jornadas.

Se trata de los defensas Giancarlo González (Sporting FC y Alajuelense), Pablo Arboine (Saprissa) y Wesly Decas (Puntarenas FC), así como el guardameta Leonel Moreira (Sporting FC).

Según la página web de la Unafut, hay 369 jugadores inscritos entre los 10 clubes de la máxima categoría. Es decir, solo el 1,1% ha cumplido con los 810 minutos totales.

El campeonato nacional volverá a la acción este viernes tras dos semanas de inactividad debido a los compromisos de la Selección de Costa Rica en la Liga de Naciones de Concacaf.

La jornada 10 del Apertura 2026 se jugará de la siguiente manera: