Cuatro de cada diez familias costarricenses no tienen un buen lugar para habitar, ya sea por falta de dinero, los precios elevados de los nuevos hogares, o sencillamente vivir en un sitio que no cuenta con las condiciones mínimas.

Así lo demuestra el Balance de la Situación y Tendencias del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos 2024, presentado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), donde se señala que al país le faltan cerca de 705 mil hogares para albergar a la ciudadanía.

Según el texto, esto podría explicarse mediante un aumento en el costo de las tierras, la falta de acceso a crédito para comprar una vivienda, la falta de bonos estatales, así como la dificultad para acceder a servicios básicos como luz y agua.

“El sector comercial ha venido tomando el suelo urbano más céntrico, y convertirlo en residencial es muy caro; y es ahí donde el precio del suelo es más caro, por lo que para que una familia pueda financiar una vivienda ahí debería tener condiciones crediticias muy buenas, además de que los centros provinciales se han vuelto un poco inhóspitos, por lo que la gente también busca salir de ellos”, explicó Franklin Solano, investigador del estudio.

Debido a esta falta de viviendas propias, el estudio destaca que cada vez más costarricenses optan por alquilar, principalmente entre los más jóvenes; y en los cantones centrales del país.

Según los datos de la investigación, actualmente un 19% de los costarricenses utilizan viviendas alquiladas; un 6,9% lo hacen financiadas, y un 66% sí cuenta con hogar propio.

A raíz de este panorama, Grettel Vega, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), detalló que las autoridades ya trabajan en la normativa necesaria para que existan bonos de alquiler, es decir, para que las familias puedan contar con un subsidio para pagar su vivienda.

“La tendencia mundial camina en la mayoría de los países hacia esta solución de vivienda, la del alquiler. En sus diferentes modalidades, de forma permanente o que opten por alquileres con opción de compra; por lo que en esa materia estamos trabajando fuertemente”, detalló Vega.

Marceline Román Economista “El precio del suelo tiene características particulares, fundamentalmente lo podemos explicar por la inversión del Estado, el desarrollo de infraestructura, y los servicios que allí se puedan obtener en la localización; como carreteras o acceso al agua”.

José Luis Arce Economista “Las condiciones macroeconómicas es solo un elemento que explica el acceso al crédito, pero hay otros factores más importantes que limitan el acceso a las familias de clase media y media baja, que dificultan al corto plazo obtenerlo”.

Franklin Solano Sociólogo “Por la misma dinámica económica de algunos cantones el eje comercial es el que más ha crecido; y los centros de las ciudades se están despoblando porque el sector comercial ha venido tomando el suelo urbano más céntrico”.

Cantones donde más se alquila

• Montes de Oca

• Heredia

• San José

• Santa Ana

• Tibás

• Santa Barbara