3Horas Costa Rica: Conozca las novedades

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La carrera 3Horas Costa Rica regresará este año con múltiples novedades.

El circuito, que se disputará en La Guácima el próximo 6 de diciembre, tendrá la presencia de pilotos internacionales sumado al talento costarricense.

“Hablo en nombre de todos los pilotos, este es el sueño de todos los pilotos de Costa Rica y no puede morir. Este año traemos un Lamborghini, este año estamos intentando competir con cuatro vehículos. El evento va a dar el espectáculo que todos esperamos”, aseveró Sergio Solís, piloto nacional y participante del certamen.

Foto: Isaac Villalta.

Las entradas se pueden comprar en 3horas.com, para las personas interesadas en asistir.

“Agradecer por unir la base del automovilismo en Costa Rica, que es el campeonato nacional, por más de 8 años consecutivos. Más de 150 carros en pista, empezamos en 15, cientos de muchachos que ven la pasión que tienen sus padres”, declaró Alejandro Muñiz, gerente de Economy Rent a Car y piloto costarricense.

Foto: Isaac Villalta.

Además cuenta con la novedad de la participación de Sofía Calderón, quien será la mujer más joven en correr este evento con apenas 14 años, quien se encuentra en Italia.

“Una de las características es el Quick Party, opción que tiene el público de compartir con los pilotos y conocer los vehículos”, contó Manrique Mata, de RPMTV.

Foto: Isaac Villalta.

El torneo busca establecerse regularmente para los próximos años.