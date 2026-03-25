37 mil vecinos de Heredia estarán sin agua este miércoles

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó que este miércoles 25 de marzo, 37 mil personas de Heredia estarán sin el servicio de agua.

Esto se debe a que la empresa trabajará en la interconexión de nueva tubería instalada en la zona de San Rafael. Las labores se realizarán entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Estas obras afectan a rafaeleños de los siguientes sitios:

Distritos Sectores Santiago Condominio Palermo Park.

Polideportivo La Suiza.

Calle Naranjo.

Calle La Hacienda.

Taller ESASA.

Depósito Santa Rosa.

Condominio Barcelona II.

Karina.

Cozumel. Concepción Celeste Violeta. San Rafael Calle Nueva.

Tanque María Marta.

Depósito de San Rafael.

Escuela Bilingüe del Norte.

Taberna Sherekan.

Urbanización El Bambú.

Altos Calle Nueva.

Calle Dulce Nombre.

Tanque Levan.

Calle Chaverri.

Calle Ruiz.

Pulpería La Terraza.

Pulpería Amparo.

Tierra prometida.

Calle Matasanos.

Las Angarillas.

Condominio Villa del Sendero.

San Josecito.

La Terraza.

Calle Cementerio.

El Palmar.

Condominio Alta Vista.

Tanque La Joya.

Avenida 17.

Bajo los Molinos.

Jardines 2.

Santiago. San Pablo Mas x Menos, Don Antonio, Calle del Común.

Para más detalles de los trabajos, los usuarios de la empresa pueden llamar al 2562-3774 o visitar el sitio web www.esph-sa.com.