36 funcionarios judiciales bajo protección por amenazas 

Las amenazas contra funcionarios del Poder Judicial muestran una tendencia al alza, según datos de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, que reportó un aumento en los casos atendidos y en las medidas de acompañamiento brindadas a personal judicial.

Actualmente la institución contabiliza 36 casos activos de funcionarios judiciales. De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 ingresaron 80 casos relacionados con funcionarios judiciales, de los cuales seis permanecen activos.

Durante 2025 se contabilizaron 86 casos, con 17 activos, mientras que en lo que va de 2026 ya se reportan 20 casos ingresados y 13 activos.

José Peñaranda, jefe de la oficina, explicó que el aumento refleja una mayor intervención institucional para proteger a jueces y fiscales frente a riesgos vinculados con el contexto de violencia criminal.

El sindicato teme que agresiones contra jueces se repitan.

“Como reflejan los números, hay un aumento en la intervención de la oficina y en el acompañamiento a funcionarios judiciales o en el otorgamiento de medidas de protección a funcionarios judiciales en función de su cargo, pero que tienen que ver más con la temática de la criminalidad creciente que ha tenido Costa Rica”, señaló.

Según indicó, muchas de estas amenazas no se manifiestan de manera abierta, sino mediante mecanismos indirectos.

“Se da de manera silenciosa, no directa, sino a través de acciones muy concretas como mensajes, seguimientos, amenazas indirectas y así por el estilo”, detalló.

Peñaranda sostuvo que estas situaciones evidencian también un desafío para la institucionalidad y para quienes administran justicia.

“Este exacerbo de violencia implica una lectura de irrespeto a la institucionalidad del país y con ello a quienes representan la administración de justicia”, afirmó.

Añadió que, en muchos casos, las intimidaciones se relacionan con la labor que desempeñan los funcionarios en causas penales sensibles.

“Mucho incide la intervención que tienen y que son personas que eventualmente podrían decidir sobre el destino de alguien desde la vía judicial penal. Ocurre con jueces que integran tribunales o fiscales que investigan causas y reciben amenazas directas o indirectas”, manifestó. El funcionario aseguró que la estrategia de la oficina ha buscado garantizar tanto la continuidad del servicio judicial como la seguridad del personal.