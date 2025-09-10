Los reconocidos restaurantes: Burger King, Juan Valdez Café, Domino’s Pizza, Arby’s y Popeyes, requieren contratar a 350 colaboradores durante los meses de setiembre y octubre.

Gracias a la expansión de estas cadenas, se dará la apertura de nuevos restaurantes tanto dentro como fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), por lo que las oportunidades de empleo serán en distintas regiones del país.

Dentro de los puestos disponibles están:

Auxiliares de cocina.

Cajeros.

Anfitrionas.

Asistentes administrativos.

Gerentes de restaurantes.

Los requisitos principales son:

Disponibilidad para laborar en horarios rotativos.

Título y carné de manipulación de alimentos vigente.

Tercer año de colegio aprobado (no obligatorio).

Experiencia en restaurantes de comida rápida (no obligatorio).

“Nuestra prioridad es fortalecer nuestro plan de expansión para generar empleo que beneficie a nuestros colaboradores y a sus familias, oportunidades de negocio con nuestros proveedores y nuestro aporte económico a las comunidades donde nos ubicamos”, indicó Mario Jiménez, gerente general de estas cadenas de restaurantes en Costa Rica.

Total de estos restaurantes en el país

Actualmente, Burger King cuenta con 45 restaurantes en el país, Juan Valdez Café con 5, Domino’s Pizza con 12, Arby’s con 4 y Popeyes tiene 2, sumando un total de 68 puntos y cuentan con un total de 1.000 colaboradores.

Las próximas contrataciones representarán un crecimiento aproximado al 35% de la planilla total.

Los interesados puede enviar su currículum al correo: reclutamiento@aegroupcr.com