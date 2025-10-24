35 años de prisión por homicidios en crimen organizado

Las personas que realicen homicidios vinculados a una organización criminal serían castigadas entre 20 y 35 años de cárcel, después de que avanzara una propuesta que busca endurecer las penas de prisión.

Se trata de una propuesta que busca asociar los crímenes en presencia de un grupo criminal, dejando atrás la figura actual de la “asociación ilícita”.

El proyecto introduce un nuevo artículo, el 280 bis, directamente al Código Penal, que se enfoca en la fase de reclutamiento y promoción de la violencia mercenaria.

La legisladora Priscilla Vindas destacó los beneficios de la propuesta avalada en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

“No siempre se puede tipificar o agravar un homicidio por sicariato, pero si se logra comprobar que la persona es parte de una organización criminal se puede agravar el homicidio y dar una pena más alta del homicidio simple”, dijo.

Se entenderá por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer más de una acción u omisión delictiva grave.

“Este proyecto es excelente y detalla como funciona el crimen organizado, esto es sumamente importante para la legislación costarricense, es una solución para hacer eficaz la persecución de los grupos criminales”, dijo la diputada Gloria Navas.

Por otra parte, se impondrán hasta 8 años de cárcel por liderar grupos con armas o tecnología avanzada. Además, quienes participen activamente, formen parte o cooperen, recibirán de uno a seis años de prisión.

En los casos de actos de terrorismo o secuestro extorsivo dentro de una organización criminal la pena es de seis a 10 años de prisión.

Promoción de la violencia mercenaria

• Será castigado con pena de dos a cuatro años de prisión quien públicamente “solicite, ofrezca o promueva servicios de homicidio por precio o promesa remuneratoria”

• La misma pena se aplicará a quien públicamente ofrezca servicios de preparación o entrenamiento para llevar a cabo esa clase de homicidio

• Esta “solicitud, oferta o promoción públicas” es aquella destinada, directa o indirectamente, de forma exclusiva o no, a personas indeterminadas.

Agravantes severos

La pena se eleva a este rango cuando la organización cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones:

• Está formada por más de diez personas

• Disponga de armas

• Posea medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que faciliten la ejecución de delitos o la impunidad

• Cuente con la participación o cooperación de una persona con discapacidad, adulta mayor o mujer en estado de embarazo, debido a su vulnerabilidad

• Se dé con la participación de alguna persona menor de edad