Propuesta busca reconocer la labor que los oficiales realizan

Las personas que asesinen a un oficial de seguridad privada durante el ejercicio de sus funciones podrían enfrentar penas de entre 20 y 35 años de prisión.

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobó el proyecto que plantea esta reforma, por lo que ahora corresponde al Plenario Legislativo tomar la decisión final.

Karol Piedra, experta en temas legales de seguridad privada, calificó la propuesta como positiva, ya que estos agentes colaboran con el resguardo de la población.

“El agente de seguridad privada, aunque no pertenece al sector público, también brinda un servicio esencial a la seguridad y arriesga su vida para proteger a terceros”, afirmó.

Piedra recordó que muchos oficiales privados mueren en el cumplimiento de su deber, cuando delincuentes intentan cometer actos ilícitos.

“Lamentablemente, en Costa Rica la delincuencia muchas veces agrede o asesina a oficiales de seguridad privada por el arma de fuego que portan. Cuando ingresan armados, el primer objetivo suele ser el agente”, explicó.

Por su parte, César Tapia, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), consideró que se trata de una medida relevante ante el contexto de criminalidad que enfrenta el país.

“Esta propuesta tiene un gran valor para los agentes de seguridad privada, porque protege la vida de quienes prestan este servicio”, señaló.