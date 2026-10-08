31 diputados dan primer debate a la reforma laboral de Jornadas 4-3

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Este jueves en sesión extraordinaria una mayoría de 31 diputados votaron a favor en primer debate la reforma laboral que regula las jornadas excepcionales de trabajo de 12 horas, de cuatro días laborados y tres de descanso, conocidas como Jornadas 4-3.

Obtuvo 30 votos a favor de la fracción de Gobierno, junto al voto de la socialcristiana Abril Gordienko.

El resto de las fracciones del PLN, Frente Amplio y la diputada Claudia Dobles votaron en contra, sumando 19 votos negativos.

La fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) celebró la aprobación e insiste que la iniciativa busca conservar los empleos actuales, generar nuevas oportunidades de trabajo, atraer inversión y fortalecer la competitividad de Costa Rica.

Agregan que, con esta propuesta, las empresas de los sectores autorizados podrán implementar jornadas excepcionales de cuatro días de trabajo y tres días consecutivos de descanso, bajo condiciones reguladas y con garantías para los trabajadores.

“Vinimos a tomar decisiones y lo estamos demostrando con hechos. Después de extensas jornadas de trabajo y de votar más de 5.000 mociones presentadas por el PLN y el Frente Amplio, logramos aprobar en primer debate este importante proyecto. Costa Rica no puede seguir esperando. Estamos hablando de proteger empleos, generar nuevas oportunidades y atraer inversión”, afirmó el jefe de fracción, Nogui Acosta.

Por su parte, el subjefe de fracción, Juan Manuel Quesada, resaltó que Costa Rica necesita ofrecer mejores condiciones para competir por nuevas inversiones, proteger los puestos de trabajo existentes y abrir oportunidades para quienes hoy buscan empleo.

“Las empresas extranjeras y las nacionales invierten donde hay seguridad jurídica. Eso estamos haciendo con esta ley. Formalizar las jornadas 4×3 es dar seguridad jurídica, esto implica más inversión, más empresas, más empleos y mayor bienestar para nuestra población. Lamentamos que el bloque de oposición liderado por el Frente Amplio, al que pertenece el PLN y el CAC, hayan atrasado tanto la aprobación de este proyecto. No nos extrañemos si pronto salen con otra estrategia obstruccionista para atrasar aún más esta ley, como acudir a la Sala Constitucional”, señaló Quesada.

PLN en contra

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) sostiene que la competitividad y la justicia social no son incompatibles.

“Es posible diseñar soluciones en materia de jornadas laborales que den seguridad jurídica a las empresas sin sacrificar los derechos y el bienestar de las personas trabajadoras. El proyecto de gobierno, sin embargo, no lo hace. Las jornadas de 12 horas plantean serios riesgos para la salud de las personas trabajadoras. Afectan además el equilibrio entre la vida laboral y familiar, y excluyen a grupos de población como las mujeres con responsabilidades de cuido, personas con discapacidad, o jóvenes que estudian”, indicó el jefe de fracción verdiblanco, Álvaro Ramírez.

La bancada liberacionista señala además que esta modalidad de jornadas excepcionales solo aplica para el 1% o menos de las empresas, y por ende no tendrá ningún impacto significativo en el empleo.

“El propio jefe de fracción del oficialismo ha reconocido el ínfimo número de personas que trabajarían bajo estas reglas. La fracción verdiblanca cree firmemente en la seguridad jurídica empresarial y en la inversión privada, pero el desarrollo productivo no se logra arrebatándole derechos a quienes trabajan. Si el Poder Ejecutivo realmente quisiera defender la competitividad y el empleo, atendería de inmediato la crisis del tipo de cambio, que tiene asfixiados a los exportadores, al turismo, al agro y a las zonas francas, sectores que ya han perdido miles de puestos de trabajo por la inacción de este gobierno”, agregaron en un comunicado.

El proyecto podría ir en consulta a la Sala Constitucional si 10 diputados, al menos, dan su firma para la consulta.

Si esto proceso, por ley el proyecto no se puede votar en segundo debate mientras que los magistrados tienen un mes de plazo para responder eventuales vicios de constitucionalidad o bien de procedimiento.