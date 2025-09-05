La nueva clínica de mamas en el área de salud Goicoechea 1 ya ha beneficiado a más de 300 mujeres, brindando atención integral a pacientes con sospecha, diagnóstico confirmado o en proceso de recuperación por cáncer de mama.

La iniciativa ofrece atención especializada, oportuna y cercana, evitando que las pacientes tengan que trasladarse a otros establecimientos de salud, lo que ha generado un impacto positivo en la calidad del servicio.

Fotografía: Cortesía

“Tanto patología que ya tiene diagnóstico de cáncer, como sospecha de cáncer o que haya que mandarle estudios especializados, usualmente, hacia otros centros más especializados”, detalló la doctora María Mora Vargas, coordinadora de la clínica.

Video: cortesía, doctora María Mora Vargas

“La idea es empezar a fortalecerla con diferentes disciplinas; dentro de esas está enfermería. Enfermería, dentro de su amplia gama de opciones, incluye el cuidado directo. Fuera del cuidado directo también se hacen intervenciones muy importantes a nivel educativo con las pacientes y demás”, añadió el doctor Luis Ángel Morales Valverde, enfermero del área de salud Goicoechea 1.

Video: cortesía, doctor Luis Ángel Morales

Testimonio

Kathia Mora es una de las pacientes que ha recibido atención en este nuevo servicio y según lo menciona en el video, ha sido un proceso rápido y una atención excelente.