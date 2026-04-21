30 mil licencias ya están activas en plataforma de Open English

La plataforma Hello Brete, desarrollada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en alianza con Open English, reporta cerca de 30 mil licencias activas en su programa de formación en inglés.

De acuerdo con el presidente Ejecutivo de la Institución, Christian Rucavado, la cifra corresponde a usuarios que ya completaron el proceso de registro y se encuentran utilizando el servicio.

Paralelamente, aún hay personas en distintas etapas de inscripción, por lo que se prevé que el número continúe aumentando en los próximos días conforme se finalicen estos procesos.

La inversión del Estado fue por un monto de $74 millones durante los cuatro años que dura el convenio. La cifra corresponde a aproximadamente ¢33 mil millones.

El esquema implementado contempla la reutilización de licencias. Esto significa que, en los casos en que una persona deje de utilizar el servicio, el cupo puede ser reasignado a otro usuario interesado, lo que permite mantener la disponibilidad dentro del programa.

Al último corte brindado por el INA, un total de 200 mil personas se mostraban interesadas.