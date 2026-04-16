Alrededor de 30 mil educadores jubilados tendrán un ajuste en sus pensiones luego de que la Asamblea Legislativa aprobara en segundo debate el expediente 24.353, una iniciativa que busca poner fin al congelamiento que afecta al Régimen Transitorio de Reparto (RTR).

El proyecto, presentado por el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña Soto, modifica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) para permitir que estas pensiones se revaloricen aun cuando los salarios del sector público permanezcan congelados.

Foto: Mauricio Aguilar

Desde el segundo semestre de 2020, las pensiones otorgadas al amparo de las leyes 2248 y 7268 no han recibido aumentos. Esto se debe a que su ajuste por costo de vida está ligado a los incrementos salariales de los trabajadores activos del Magisterio, los cuales fueron suspendidos por la aplicación de la regla fiscal.

“Con la reforma fiscal aprobada en 2018 se estableció que, si la deuda del Gobierno Central supera el 60% del PIB, se aplican medidas extraordinarias. Entre ellas, el congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos. En el caso de las pensiones, estas disposiciones señalan que no se otorgan aumentos, salvo los correspondientes al costo de vida; es decir, a las pensiones se les debe reconocer ese ajuste”, explicó Acuña a Grupo Extra.

La nueva legislación establece que, cuando no haya aumentos salariales por efecto de la regla fiscal, las pensiones deberán actualizarse automáticamente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con una periodicidad semestral. Esto permitirá que los beneficiarios recuperen, al menos parcialmente, el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Además, la norma incluye un transitorio que contempla aumentos adicionales durante cinco años: un 2% anual para las pensiones más bajas y un 1% para aquellas de mayor monto.

Según el planteamiento del proyecto, entre julio de 2020 y abril de 2024 el costo de vida aumentó un 10,42%, sin que estas pensiones fueran ajustadas, lo que generó una afectación directa a las personas jubiladas.

“Son aproximadamente 30 mil personas las que se han visto afectadas, por lo que lo consideramos una muy buena noticia. Agradecemos a las diferentes fracciones que apoyaron la iniciativa, ya que contó con el respaldo de todas, con excepción de la fracción del chavismo. El resto de las diputaciones la respaldaron y, en buena hora, se llega a esta etapa final”, concluyó.

La iniciativa ahora queda a la espera de la firma del Poder Ejecutivo para convertirse en ley.