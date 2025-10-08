El Tribunal Penal de Heredia sentencio a 3 sujetos a cárcel debido al delito de extorsiones, mediante el cobro de préstamos “gota a gota”.

La Fiscalía Adjunta logró demostrar que estos hombres eran responsables de estos delitos.

Los imputados

Hombre de apellido Soto, condenado a 17 años por los delitos de estafa y extorsión.

Hombre de apellido Rodríguez, condenado a 6 años por el delito de extorsión.

Hombre de apellido Víquez, condenado a 4 años de prisión domiciliario con monitoreo electrónico por el delito de extorsión.

Sobre los hechos

“De acuerdo con la prueba aportada en juicio, entre el 2020 y el 2023, los imputados se asociaron para crear dos sociedades, las cuales fueron utilizadas para cometer los ilícitos.

Según estableció la Fiscalía, estas personas realizaban préstamos de dinero con tasa de interés de usura, las cuales resultaban impagables por las víctimas. Ante esa situación, los hombres comenzaron a cometer extorsiones, para intimidar y amenazar a los ofendidos”, destacaron las autoridades.

El caso corresponde al expediente 22-008497-0059-PE.