Un hombre de apellido Esquivel deberá pasar tres meses en prisión preventiva tras ser detenido por una investigación de estafas de casas modulares.

El sujeto fue detenido en un allanamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Heredia, tras un total de 35 denuncias de víctimas que aseguran fueron estafadas.

En apariencia, el hombre de 31 años es el sospechoso de liderar una empresa que ofrecía casas modulares, y que aparentemente no cumplió con lo estipulado.

La empresa se promocionaba en redes sociales y, cuando lograba concretar los negocios de las viviendas con los clientes, solicitaba una prima, pero después suspendía el contacto con las víctimas, según la Fiscalía.