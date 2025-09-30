La violencia sigue sin dar tregua, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al menos tres homicidios se ejecutaron en diferentes zonas del país en menos de seis horas.

El primer hecho se registró a las 8:40 p.m. del domingo en Nicoya, Nosara, donde un hombre de apellido Núñez, de 39 años, fue atacado a balazos frente a un bar cercano al campo ferial.

En apariencia, al menos dos sujetos lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones en la cabeza, tórax y brazos. Núñez recibió al menos seis impactos de bala y falleció en el sitio, pese a la intervención de un paramédico de la Cruz Roja que se encontraba en el lugar.

A las 9:45 p.m., en Concepción Abajo de Alajuelita, un hombre identificado como Reyes, de 38 años, fue asesinado en vía pública. Según el reporte, dos individuos que viajaban en motocicleta lo atacaron y le dispararon en al menos 15 ocasiones, provocándole la muerte en el sitio. Los sospechosos se dieron a la fuga.

El tercer crimen se reportó a las 11:19 p.m. en Bahía Ballena de Osa, donde un hombre de apellido Berrucal, de 41 años, fue ultimado dentro de una estructura tipo búnker. Dos sujetos ingresaron al lugar y uno de ellos le disparó en el rostro, causándole la muerte inmediata.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El Organismo de Investigación Judicial mantiene las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Estos tres homicidios, ocurridos en menos de seis horas, reflejan la intensificación de la violencia armada que golpea a distintas comunidades del país.