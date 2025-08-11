La Fuerza Pública de Pococí logró la aprehensión de 3 sujetos sospechosos de estar involucrados en el presunto destace ilegal de una tortuga marina.

La operación se inició tras una alerta que llevó a los oficiales a una vivienda en Pococí.

Dentro de la propiedad, dos sospechosos fueron localizados en un rancho improvisado que parecía ser utilizado para cocinar, mientras que el tercero fue hallado en el baño.

Detenidos:

Un hombre de apellido Chacón.

Un hombre de apellido Wilson.

Un hombre de apellido Castillo.

Durante una inspección inicial, un oficial siguió un rastro que conducía a unos 50 metros dentro de una zona boscosa.

Allí se encontró una hielera con carne de tortuga marina y un balde con huevos de tortuga, presuntamente extraídos de forma ilegal.

Debido a la evidencia y la presencia de armas de fuego en la vivienda, se coordinó con el Ministerio Público para obtener una orden de allanamiento.

En el allanamiento, las autoridades decomisaron:

3 armas de fuego de distintos calibres.

de distintos calibres. Un dispositivo GPS y 6 teléfonos celulares.

Aproximadamente medio kilo de aparente marihuana y cocaína .

y . Un trozo adicional de carne de tortuga marina .

. Una importante cantidad de madera de especies vedadas .

. Varios recipientes con gasolina.

Este decomiso subraya la lucha contra el tráfico de vida silvestre y la deforestación ilegal en Costa Rica, protegiendo especies marinas amenazadas y recursos naturales.

La presencia de armas y drogas sugiere una posible vinculación con otras actividades delictivas.

La investigación del caso continúa en curso. Los detenidos permanecen a la orden del Ministerio Público.