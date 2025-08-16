En Costa Rica, tres de cada diez personas viven con hipertensión, una enfermedad que no solo deteriora la calidad de vida, sino que también representa una amenaza directa para la salud cardiovascular, al ser uno de los principales factores de riesgo para el infarto agudo de miocardio, que continúa como la principal causa de muerte en el país.

Así lo reveló un estudio de la Federación Argentina de Cardiología, que analizó el comportamiento de este padecimiento en Centroamérica.

“Este es un problema de salud pública en un país donde los recursos para el manejo de enfermedades no transmisibles son limitados. El diagnóstico temprano y la adherencia al tratamiento son fundamentales para controlar esta condición”, detalló Sheena Nadwan, especialista en el tema.

De acuerdo con datos del área de Estadísticas en Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), este padecimiento crónico ha registrado un aumento del 47% en consultas externas en los últimos seis años, lo que refleja una tendencia alarmante.

Solo en 2024, más de 1,75 millones de consultas estuvieron relacionadas con esta enfermedad, y el 88% correspondió a personas mayores de 45 años. Además, seis de cada diez pacientes atendidos fueron mujeres, pese a que representan aproximadamente la mitad de la población general.

Durante ese mismo año, la hipertensión esencial fue la segunda causa de muerte en Costa Rica, con 940 fallecimientos registrados, y junto con los infartos representaron el 10% del total de defunciones. Este padecimiento también puede derivar en derrames cerebrales, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca.

¿Cómo cuidarse de la enfermedad?

• Llevar una dieta sana y equilibrada.

• Hacer ejercicio regularmente.

• Mantener un peso corporal adecuado.

• Evitar fumar o vapear tabaco, así como el consumo de productos derivados y sustancias ilegales.

• Evitar el consumo de alcohol.

• Practicar una adecuada higiene del sueño.

Fuente: Ministerio de Salud