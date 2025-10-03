El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó tres monedas virtuales (Bitcoin, Ethereum y USDC) para el plan piloto de donaciones de criptomonedas como parte del financiamiento de los partidos políticos para la campaña electoral. La lista incluye dos de los activos digitales con mayor antigüedad en el mercado y una ‘stable coin’ (moneda estable) que está diseñada para minimizar la volatilidad del precio al mantener un valor fijo de $1.

“Se consideró aquellas monedas que han tenido más tiempo en el mercado, al menos una vigencia de 5 años, y que presentan características como la auditabilidad y que esté enmarcada dentro de la posibilidad de información pública en la cadena de bloques para que pueda dársele el seguimiento correspondiente”, indicó Ronald Chacón, jefe del departamento de financiamiento de partidos políticos del TSE.

Se prohíbe el resto de los activos porque impiden la trazabilidad ya que ocultan direcciones y montos transados.

“La publicidad, la transparencia y el no anonimato en las donaciones son principios innegociables para nosotros”, sentenció Andrei Cambronero, jefe de despacho de presidencia del TSE.

Si bien no hay un marco regulatorio en el país, al considerarlas donaciones en especie se mantienen varias de las limitaciones del Código Electoral.

La prohibición de donaciones por parte de personas extranjeras y personerías jurídicas nacionales. Los partidos deben ser tasar los activos, de acuerdo con el precio del mercado, y tienen cinco días para convertirla en dinero fiduciario que se debe depositar en la cuenta única de la agrupación política.

Las modificaciones en el reglamento se dan por la irrupción de nueva tecnología que requiere de fiscalización en procesos electorales. Durante el 2024, $415 mil millones en América Latina y Costa Rica fue el país con mayor cantidad de dinero en transacciones en Centroamérica y el Caribe.

¿Que son?

Las criptomonedas son activos digitales descentralizados, ya que no están controladas ni respaldadas por ningún banco central, y sus intercambios no requieren de intermediarios. El control de las transacciones de criptodivisas depende de una base de datos descentralizada, normalmente una blockchain (cadena de bloques). Se utilizan como medio de pago alternativo al dinero de curso legal y más frecuentemente como inversión.

Valores

• Bitcoin: ¢60 millones

• Ethereum: ¢2,25 millones