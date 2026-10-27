298 mil hogares se encuentran en pobreza

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un total de 298.713 hogares costarricenses se encuentran en condición de pobreza, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2026.

La cifra representa un aumento de 12.348 hogares respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 286.365 familias en pobreza.

Pese al incremento en términos absolutos, el porcentaje de hogares pobres se mantuvo en 15,4%, sin una variación estadísticamente significativa frente a 2025.

Los datos también muestran que 73.830 hogares viven en pobreza extrema, frente a los 71.336 registrados el año pasado. En términos de población, la encuesta estima que 919.313 personas están en condición de pobreza, equivalentes al 16,9% de los habitantes del país.

Además, 242.993 personas se encuentran en pobreza extrema, es decir, el 4,5% de la población nacional, que no puede cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

La situación presenta diferencias según la zona de residencia. En el área urbana, el 13,5% de los hogares está en pobreza, mientras que en la rural el porcentaje asciende a 20,7%, una brecha de 7,2 puntos porcentuales.

En cuanto a la pobreza extrema, la incidencia alcanza al 3,1% de los hogares urbanos y al 5,8% de los rurales. El porcentaje de hogares pobres en la zona urbana es el más bajo desde 2010, cuando comenzó la serie de la Enaho, mientras que el resultado rural es el segundo menor de ese periodo.

Pobreza regional

La región Central registra la menor incidencia de pobreza, con un 11,4% de los hogares, sin cambios estadísticamente significativos respecto al año anterior.

Le siguen Chorotega, con 17,2%; Pacífico Central, con 21%; y Huetar Norte, con 21,3%. En estas tres regiones tampoco se reportaron variaciones estadísticamente significativas frente a 2025.

Las mayores incidencias corresponden a Huetar Caribe, con 22,2%, y Brunca, con 27,3%. Esta última región experimentó un aumento de 3,5 puntos porcentuales respecto al año pasado, cuando la pobreza se estimó en 23,8%.

La Enaho también identificó una disminución en la pobreza multidimensional, indicador que considera privaciones en áreas como educación, salud y vivienda, además de las condiciones económicas.

En 2026, el 8,9% de los hogares se encuentra en esa condición, equivalente a 171.582 hogares. El resultado representa una reducción estadísticamente significativa de un punto porcentual respecto al año anterior.

Entre las privaciones más frecuentes de los hogares pobres multidimensionales figura el bajo desarrollo de capital humano, relacionado con la dimensión educativa, con una incidencia del 67%. Le sigue la falta de seguro de salud, con 57,5%, y el mal estado del techo o el piso de la vivienda, con 49,6%.