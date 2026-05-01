270 denuncias por incumplimiento de contrato en compras de vivienda

Un total de 270 denuncias por incumplimientos de contrato en compras de vivienda registra el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en los últimos dos años.

Se trata de 130 acusaciones presentadas en 2024 y 140 durante el 2025, lo que comprueba que se mantienen constantes las quejas de personas que buscan empresas que les ayuden a concretar su sueño de vivienda, sin embargo, termina en pesadilla.

En los primeros meses del presente año las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron dos operativos de gran magnitud para detener a personas vinculadas con las empresas señaladas por aparentes estafas en ventas de casas modulares.

En febrero anterior, una pareja fue detenida por supuestos casos de fraude de este tipo de viviendas, tras recibir denuncias de personas en Alajuela, San José, Heredia y Guanacaste.

Se trata de una investigación entre enero de 2023 y mayo de 2025, donde se sumaron un total de 18 causas con un perjuicio económico de ¢138 millones.



Estado de las obras de las viviendas.

La segunda diligencia de los agentes del OIJ por este tipo de estafas se concretó a finales del mes de abril, donde se detuvo a un hombre relacionado con una empresa y que fue denunciada por un grupo de 35 familias.

Esta investigación comenzó en el año 2023 tras ventas fraudulentas de casas prefabricadas mediante una empresa privada.

El sujeto investigado pedía a los ofendidos una prima para supuestamente iniciar con el trámite de su vivienda; pese a los pagos recibidos, la construcción de las casas modulares nunca se concretaba para los afectados, según la investigación.

Uno de los puntos que detectaron las autoridades es que, en ambos casos, las empresas atraían a los clientes por medio de sus redes sociales.

Cuando las personas contactaban a los representantes de las empresas, finiquitaban detalles de la venta y firmaban un contrato para la adquisición de la casa modular.

Sin embargo, cuando las personas entregaban un adelanto económico o una prima a la compañía, es cuando empezaban los problemas para las víctimas, ya que perdían el contacto con los representantes y se paralizaban las obras.

Las autoridades hacen un llamado a las personas que estén atravesando una situación similar o hayan sido víctimas de una estafa, que se acerquen a los despachos judiciales a interponer la respectiva denuncia.