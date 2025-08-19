La Municipalidad de Desamparados está al borde de la crisis porque 250 mil vecinos no tendrán donde botar sus residuos a partir de la primera semana de noviembre.

Así lo dio a conocer el propio gobierno local a Grupo Extra, ya que tiene un contrato con la empresa EBI, la cual recibirá los residuos únicamente hasta noviembre.

Los residuos de los vecinos de la zona se dirigen hacia el relleno sanitario Aserrí, al igual que otras 32 municipalidades más.

Fotografía Randall Sandoval

Los rellenos sanitarios están al borde del colapso y la vida útil actual del relleno sanitario de Aserrí se estima dentro de un rango de 18 a 24 meses, dependiendo de los ingresos diarios actuales.

Colapso de rellenos sanitarios

Grupo Extra consultó a la empresa EBI sobre la situación actual de los rellenos y el manejo individualizado con las municipalidades con las que tienen contrato e indicaron que estas deben buscar alternativas nuevas debido a la realidad que enfrentan.

“Es una nueva realidad con la cual los municipios tienen que enfrentar, es decir que en este momento ya no podemos recibir/manejar más los residuos que producen. Las municipalidades tienen que buscar nuevas opciones de empresa o tecnologías para el servicio de tratamiento de residuos“, apuntó EBI.

Fotografía Randall Sandoval

Acciones de la Municipalidad de Desamparados

La Municipalidad de Desamparados indicó a Grupo Extra que está en busca de alternativas y que ya visitaron dos parques ambientales que cuentan con el aval para el tratamiento de residuos.

“La Administración Municipal y algunos regidores y regidoras han visitado los dos parques ambientales más cercanos a la Municipalidad de Desamparados que cuentan con el aval del Ministerio de Salud para el tratamiento y la disposición final de residuos sólidos en Costa Rica: EBI y Grupo Empresarial RABSA (Tecno Ambiente). El objetivo es definir, a la mayor brevedad, la mejor alternativa para las y los habitantes del cantón”, señalaron.

Diferencias con el Ministerio de Salud

La Municipalidad de Desamparados reveló que las municipalidades de San José y Heredia han manifestado, mediante un pronunciamiento dirigido a la ministra de Salud, Mary Munive, su oposición al Decreto Ejecutivo No. 44974-S, el cual impone un nuevo modelo de gestión de residuos sin infraestructura ni recursos, y sin respetar la autonomía municipal.

“Dicho decreto establece un sistema de regionalización para la disposición final, limitando la distancia máxima a 80 kilómetros desde el punto de generación más lejano, sin un estudio técnico que respalde esta medida“, indicó la alcaldía de Desamparados.

El gobierno local añadió que “en el caso de Desamparados, existen distancias de hasta 40 kilómetros dentro del propio territorio, lo que evidencia un desconocimiento de las condiciones y realidades de cada cantón”.

Grupo Extra solicitó una reacción del Ministerio de Salud a esta situación, pero la consulta se encuentra en trámite.

En caso de que esta situación no logre resolverse a tiempo, más de 250 mil personas residentes de Desamparados se verían afectadas.