Las obras del proyecto habitacional Zona Azul, en Nicoya, ya están en marcha y permitirán que 250 familias guanacastecas accedan a una vivienda propia mediante el Bono Familiar de Vivienda.

El desarrollo, que recibió la Bandera Azul Ecológica en la categoría de Construcción Sostenible (BAECS) en la modalidad de diseño, representa una inversión de ₡8.541 millones por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y cuenta con el respaldo de Grupo Mutual, entidad autorizada para canalizar los recursos del bono.

El residencial estará conformado por 250 soluciones habitacionales, distribuidas en 210 viviendas para núcleos familiares regulares, 28 para familias numerosas y 12 adaptadas para personas con discapacidad.

Foto: cortesía.

Además de las viviendas, el proyecto contempla infraestructura como calles asfaltadas, aceras, zonas verdes, red eléctrica, sistema de agua potable y drenajes pluviales, obras que posteriormente serán entregadas a la Municipalidad de Nicoya.

Las casas incorporarán características sostenibles como luminarias LED, espacios para reciclaje y compostaje, áreas destinadas a huertas familiares y aceras con baldosas táctiles para personas con discapacidad visual. También cumplirán con los nuevos criterios técnicos establecidos para viviendas de interés social.

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Según el ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Guillermo Carazo, el proyecto busca combinar el acceso a una vivienda digna con la sostenibilidad ambiental, mientras que el gerente del BANHVI, Walter Muñoz, destacó que la ubicación permitirá a las familias contar con servicios urbanos cercanos y una mejor calidad de vida.

La construcción también tendrá un impacto económico para la provincia, ya que generará 11.000 metros cuadrados de obra y alrededor de 850 empleos, entre directos e indirectos, gracias a los encadenamientos productivos.

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Las familias beneficiarias también participarán en el Programa de Acompañamiento Social (PAS) del BANHVI, una iniciativa orientada a fortalecer la convivencia comunitaria, promover la resolución pacífica de conflictos y reforzar valores como el respeto y la solidaridad.