La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reporta que un total de 24.947 hospitalizaciones fueron por causas evitables.

Estos ingresos hospitalarios se deben a afectaciones como asma, bronquitis, neumonía, diabetes mal controlada e infecciones urinarias, las cuales con un seguimiento ambulatorio, vacunación o hábitos saludables, se podrían haber prevenido.

Del 100% de estas hospitalizaciones, el 53% corresponde a mujeres y un 47% a hombres, con un rango de edad entre menores de un año y mayores a 65 años.

Solo en el 2024, se registraron más de 207 000 días de internamiento por estas causas.

CCSS hace un llamado

Esta entidad pide a toda la población costarricense mantener sus controles médicos, seguir las indicaciones médicas, y acudir al hospital solamente cuando requiera una atención mayor, a fin de evitar complicaciones que podrían desencadenarse de una hospitalización.