La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reporta que un total de 24.947 hospitalizaciones fueron por causas evitables.
Estos ingresos hospitalarios se deben a afectaciones como asma, bronquitis, neumonía, diabetes mal controlada e infecciones urinarias, las cuales con un seguimiento ambulatorio, vacunación o hábitos saludables, se podrían haber prevenido.
Del 100% de estas hospitalizaciones, el 53% corresponde a mujeres y un 47% a hombres, con un rango de edad entre menores de un año y mayores a 65 años.
Solo en el 2024, se registraron más de 207 000 días de internamiento por estas causas.
CCSS hace un llamado
Esta entidad pide a toda la población costarricense mantener sus controles médicos, seguir las indicaciones médicas, y acudir al hospital solamente cuando requiera una atención mayor, a fin de evitar complicaciones que podrían desencadenarse de una hospitalización.
“Si no tuviéramos todas estas hospitalizaciones evitables, la Caja podría contar con una mejor gestión hospitalaria, mayor aprovechamiento de los recursos y una optimización del recurso humano, lo que permitiría realizar más cirugías para atender a quienes si requieren hospitalización para mejorar su calidad de vida”, expreso Roy Wong, epidemiólogo de la CCSS.