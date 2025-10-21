25 días sin Leandro: ¿qué han hecho las autoridades?

El pequeño Leandro, de cinco años, cayó a una alcantarilla en Purral de Goicoechea el viernes 26 de setiembre y, a casi un mes de su desaparición, se mantiene el dolor de su ausencia y las preguntas a las autoridades sobre este caso.

Por parte de los rescatistas de Cruz Roja, se paralizó su búsqueda el pasado jueves 2 de octubre y se mantiene en ese estado hasta la fecha, según confirmó la Benemérita ante consulta de Grupo Extra.

Pese a lo anterior y a los esfuerzos de los cuerpos de rescate, la preocupación de la comunidad se mantiene ante la posibilidad de vivir una situación similar debido a las dudas sobre el mantenimiento de las alcantarillas y caños de Goicoechea.

Alcantarilla donde cayó Leandro (Foto: Raquel Vargas)

Acciones municipales

La Municipalidad de Goicoechea dio detalles sobre las acciones emprendidas después del trágico hecho que involucró al menor.

Las autoridades municipales emitieron una serie de comunicados en donde explicaron cómo han actuado para prevenir estos accidentes.

Fotografía Raquel Vargas

El ayuntamiento indicó el viernes 3 de octubre que realizarían un mapeo e intervendrían la cañería involucrada en el incidente. Sumado a esto, habilitaron un correo en el cual la ciudadanía puede denunciar alcantarillas sin mantenimiento o sin protección.

“Para agilizar este proceso, se habilitó el correo electrónico [email protected], donde la ciudadanía puede enviar sus reportes y así optimizar los tiempos de respuesta”, explicaron.

Fotografía Raquel Vargas

Pese a esto, la problemática del robo de tapas y estructuras de seguridad en el alcantarillado público para venderlas en chatarreras clandestinas seguía pendiente; ante esto, afirman haber conformado un operativo interinstitucional con fuerzas policiales para intervenir estos centros de acopio.

“Durante la intervención se detectaron varios puntos de acopio ubicados en casas de habitación y áreas comunes en zonas municipales invadidas, en los que se logró identificar personas sospechosas en posesión de materiales presumiblemente sustraídos”, informó el gobierno municipal el lunes 6 de octubre.

Primera sesión de Mesa Interinstitucional

Finalmente, confirmaron que este lunes 20 de octubre se realizó la “primera sesión de la Mesa Interinstitucional por la seguridad en la infraestructura vial y la prevención del robo de alcantarillas”.

Dicha reunión contó con representantes de Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Policía Municipal, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como la Unidad Técnica y la Alcaldía de Goicoechea.

Colocan rejilla en alcantarilla de Purral tras la desaparición de un niño de seis años (Foto: Wilberth Hernández)

Con estas acciones se espera evitar situaciones como la tragedia que hoy mantiene desaparecido al pequeño Leandro.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra