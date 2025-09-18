Un grupo de 24 personas que denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa con supuestos paquetes de cruceros, logró recuperar parte del dinero tras un proceso de conciliación judicial.

De acuerdo con el expediente, la empresa ofrecía “membresías de viajes” y premios falsos mediante llamadas telefónicas en las que se aseguraba a los clientes que habían ganado cenas o cruceros por ser buenos usuarios de tarjetas de crédito.

Una vez en las oficinas, los vendedores convencían a los interesados de pagar sumas que luego no se aplicaban como prometían en los paquetes turísticos.

Uno de los afectados relató que en 2018 recibió la llamada de la agencia, ubicada en Pavas, donde le ofrecieron una cena y posteriormente lo convencieron de adquirir una membresía de tres años por $600.

Al intentar utilizarla para un crucero, comprobó que el precio real del viaje era mucho menor al ofrecido y que nunca se aplicó el beneficio prometido.

Además, descubrió que la empresa usaba publicidad engañosa, pues se presentaba como miembro de Canatur y del ICT, lo cual resultó ser falso.

Incluso los certificados de los cruceros exigían pagos adicionales por impuestos y gasolina que alcanzaban los $400 por persona, pese a promocionarse como “premios gratuitos”.

El proceso judicial

La Oficina de Apoyo al Consumidor denunció a la empresa en 2020 por incumplir la normativa de turismo y por publicidad engañosa. Posteriormente, la Fiscalía abrió una causa penal que involucró a 102 denunciantes, aunque solo 24 se mantuvieron en el proceso.

El 18 de julio de 2025, recién iniciado el juicio, el gerente de la empresa de apellido Zamora, propuso un acuerdo para resarcir los daños.

En total, entregó ¢10,8 millones a los afectados y ¢720 mil a la Defensa Civil de las Víctimas por concepto de honorarios, proceso se realizaron en dos tractos uno el 22 de julio y el otro 22 de agosto de este año.



Este era el certificado que entregaban a las víctimas.

Aunque la conciliación permitió a las víctimas recuperar parte de lo invertido, trascendió que la agencia continúa operando en el mismo sitio bajo otro nombre comercial.

El caso se mantiene como un ejemplo de cómo operan las estafas con supuestos paquetes turísticos, que aprovechan la confianza de los consumidores y la ilusión de obtener beneficios exclusivos.

¿Cómo se dieron los hechos?

Según la acusación, entre 2018 y 2020 los clientes eran contactados telefónicamente y citados a restaurantes en San José, Heredia y Alajuela, bajo la promesa de cenas gratuitas o premios por el uso de sus tarjetas de crédito.

Una vez en el lugar, se les ofrecían paquetes turísticos, descuentos en comercios, cruceros y hasta ayuda para obtener visas, siempre a cambio de comprar una “membresía” que se les cargaba a sus tarjetas de crédito.

El ardid incluía la modalidad de “Tasa Cero”, pero los afectados descubrieron después que los bancos no tenían ningún convenio con la agencia y debían asumir el pago total.

En varios casos, los beneficios prometidos como hospedajes, cruceros o descuentos universitarios nunca existieron.

La Fiscalía estimó un perjuicio económico aproximado de $34.321 y ¢1,5 millones, las personas denunciantes aportaron contratos, recibos y váuchers como pruebas.

Grupo Extra envió mensajes al encargado de dicha agencia, para conocer su posición ante esta situación, sin embargo, al cierre de edición no obtuvimos respuesta.