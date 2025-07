Costa Rica oficializó el proceso de la Anexión del Partido de Nicoya en 1824, es decir, hace 201 años, pero ¿y si esto no hubiese ocurrido?

Diario Extra consultó a un historiador y a un catedrático, ambos guanacastecos sobre este hipotético escenario y así respondieron:

Territorio

Edgar Solano, historiador guanacasteco, indicó que evidentemente Costa Rica habría perdido parte de su territorio actual. El Partido de Nicoya es lo que hoy se conoce, al menos compuesto por 7 de los 11 cantones de la provincia.

“Es difícil determinar hacia dónde se hubiera inclinado la balanza (Costa Rica o Nicaragua), posiblemente hubieran sido territorios autónomos”, apuntó Solano.

Sin embargo, va más allá de un tema territorial.

“Si no hubiera ocurrido la Anexión, pues evidentemente estos territorios habrían dilucidado de otra forma su incorporación a cualquiera de los dos estados posteriormente. Uno no podría decir así, literal, que hubieran sido de Nicaragua. No, veamos el caso, por ejemplo, de Belice o el caso en Guatemala o de la Mosquitia en Nicaragua.

Entonces, son zonas que posteriormente se incorporaron al proyecto del Estado Nacional, en este caso de Nicaragua con la Mosquitia y Belice que se separó de Honduras.

Entonces, sucedió algo similar”, añadió el historiador.

Cultura

Alexander Jiménez, catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), hizo énfasis en que Costa Rica perdería gran parte de la cultura por la que hoy es reconocida.

“Sobre todo habría perdido un asunto cultural fundamental, como baile, la música, gastronomía”, indicó Jiménez.

El historiador, Edgar Solano, también comentó cómo esta cultura ha permeado al resto del territorio nacional.

“Dondequiera que haya bailes folclóricos, se alude a la vestimenta guanacasteca. Dondequiera que haya música folclórica, se alude a la marimba.

Dondequiera que se hable de la gastronomía típica, se alude al maíz”, indicó Solano.

Arraigo

El guanacasteco es reconocido nacional e internacionalmente por su arraigo con sus raíces, las cuales, con el paso de los siglos, todavía prevalece.

“Más allá de las comidas, que son maravillosas; de la música, que es diversa y profunda, tenemos una historia muy rica de apertura a esos mundos culturales”, mencionó Jiménez, catedrático de la UCR. Los expertos fueron enfáticos al apuntar que una de las características principales de Guanacaste es el arraigo regional, es decir, sus ciudadanos se apropian de la cultura cantonal.



La bandera incorpora los colores patrios más el verde de la provincia.



La marimba es parte de su folklore.



La provincia cuenta con las mejores playas.