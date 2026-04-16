Un total de 200 mil personas ya se han inscrito en la nueva plataforma Hello Brete impulsada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en alianza con Open English, así lo señaló el propio jerarca de la institución a este medio.

El presidente ejecutivo del INA, Christian Rucavado, destacó que la respuesta ciudadana superó las expectativas iniciales, con miles de usuarios completando formularios y avanzando en el proceso de verificación biométrica. Según explicó, este paso es necesario para garantizar el acceso ordenado a la plataforma y la correcta asignación de licencias.

Rucavado hizo énfasis en que el verdadero reto comienza una vez que las personas ingresan al sistema.

“Hacemos hincapié en que tienen que seguir constantemente utilizando la plataforma. Es así como se aprende inglés. Al cabo de un año, la persona podría volver a solicitar la licencia. Sin embargo, y eso es muy importante, lo que queremos es el mayor aprovechamiento posible”, señaló.

El objetivo del programa es que, en el plazo de un año, los participantes puedan alcanzar un nivel intermedio de dominio del idioma, como B1 o incluso B2, según dijo Rucavado.

El jerarca también confirmó que, debido a la alta demanda, el sistema presentó fallas iniciales, pero ya se encuentra funcionando con normalidad. Además, reiteró que el servicio es gratuito y pidió a los usuarios estar atentos a los correos de confirmación enviados por la plataforma.