Karol G, reconocida compositora, cantante y empresaria colombiana, sorprendió a sus seguidores de todo el mundo con un anuncio en sus redes sociales.

La artista presentó “200 Copas”, un nuevo producto de su marca personal: un tequila creado en alianza con Casa Dragones, prestigiosa casa tequilera de lotes pequeños con sede en San Miguel de Allende, México.

El nombre no es casualidad: “200 Copas” es también uno de los temas más emblemáticos de su álbum KG0516, lanzado en marzo de 2021.

Para Karol G, lo que inició como una canción se transformó en un movimiento y, ahora, en una bebida que busca acompañar a sus fans en cada fecha especial y en todas sus celebraciones:

“El video de 200 Copas fue el momento en el que pensé: esto necesita algo tangible, algo físico con lo que la gente también pueda vivir esta experiencia. Ahí entendí que no se trataba solo de una canción, sino de un sentimiento que merecía ir más allá. Y entonces me dije: no necesito una razón para hacerlo, voy a crear un tequila. Aquí voy, de una”, afirma la cantante en un video publicado en sus redes sociales. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KAROL G (@karolg)

Además, la artista destaca el apoyo de su ahora socia, Bertha González, primera maestra tequilera mujer, fundadora y CEO de Casa Dragones:

“Es mi socia en este proyecto, la persona que creyó en esta idea loca desde el primer día y con quien he compartido casi 3 años de sueños, trabajo y pasión para hacerlo realidad”, comenta Karol G en su video.

De acuerdo con la página oficial, este tequila se elabora artesanalmente en pequeños lotes con 100% agave azul puro y se añeja por más de 12 meses en barricas de roble americano diseñadas especialmente para él.

Según afirma el sitio web, el resultado es una bebida de gran suavidad, con delicadas notas de roble, miel y agave tostado, perfecta para celebrar nuevos comienzos y noches inolvidables.

Fotografía: Casa Dragones

De momento, la bebida está únicamente disponible para su preventa, la cual es muy limitada.

De acuerdo con la página oficial, los pedidos se procesarán en el orden de llegada. El precio de venta sugerido es de $119.99, equivalente a aproximadamente ₡100.950.

Para registrarse y anotarse en la lista de espera, ingrese al siguiente link.