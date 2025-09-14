Un hombre de 24 años, identificado con el apellido Rivera, volvió a ser capturado en San José tras asaltar a un peatón con cuchillo en mano.

El sospechoso acumula 19 detenciones previas, a las que ahora se suma esta nueva aprehensión, siendo esta la número 20.

Lea: Accidente en peaje cobró la vida de exfutbolista de Liberia

De acuerdo con Marcelo Solano director de la Policía Municipal de San José, junto al presunto asaltante también fueron arrestados Téllez, de 24 años, con tres capturas anteriores, y Sequeira, de 19, igualmente con tres detenciones en su historial.

El trío fue sorprendido en flagrancia luego de despojar a un transeúnte de sus pertenencias. Tras la intervención policial, quedaron a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia, que definirá las medidas a aplicar.

Las autoridades advierten que casos como este reflejan la reincidencia de delincuentes cada vez más jóvenes, muchos de ellos con perfiles asociados a aspirantes a pandillas, lo que plantea la disyuntiva entre procesos de rehabilitación o la imposición de penas de prisión más severas para proteger a la población.