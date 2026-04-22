El ministro de Seguridad, Mario Zamora, junto al presidente Rodrigo Chaves, anunciaron un récord de decomiso de drogas en primeros meses del año.

Con corte al 19 de abril, las autoridades de Gobierno informaron de un aumento del 184% de decomisos con respecto al mismo periodo de 2025.

“Los hechos hablan más que los discursos politiqueros de algunos”, dijo el presidente Chaves.

Mientras que Zamora subrayó el trabajo de los oficiales que permitieron registrar las cifras récord.

Se trata 13 toneladas más incautadas por parte de las autoridades policiales en los distintos puertos del país.

El ministro también destacó la reducción en homicidios durante el primer cuatrimestre del año.