Veinte alumnos de un centro de educación primaria y un adulto murieron en un accidente de autobús cuando regresaban de una excursión escolar en el este de Uganda, anunció la policía el viernes.

Los accidentes de bus o camiones en las carreteras de este país del este de África son frecuentes debido a la falta de mantenimiento.

El autobús del Colegio King David Junior de la capital, Kampala, regresaba de un paseo escolar a las Cataratas de Sipi en el distrito de Kapchorwa cuando se salió de la vía, según las investigaciones preliminares de la policía.

“Al parecer el conductor perdió el control del vehículo, que se salió de la carretera, chocó contra una gran piedra y se volcó”, explicó la policía en la red social X.

“El accidente se cobró la vida de un hombre adulto y 20 alumnos, mientras que tres hombres y varios menores sufrieron heridas”, añadió. Varias personas, incluidos menores, fueron hospitalizadas, precisó la fuente.

La policía compartió una imagen del autobús volcado en la que se ven los destrozos.

Los accidentes mortales de autobuses son relativamente frecuentes en Uganda.

En octubre, dos de esos vehículos chocaron en una carretera principal, con un saldo de al menos 46 muertos.

Según un informe de 2024, hubo 4.434 colisiones mortales y 5.144 muertes ese año.