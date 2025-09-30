En 294 días, los costarricenses mayores de 18 años acudirán a las urnas para escoger al próximo líder del país, quién gobernará hasta el ocaso de la década, es decir, hasta el 8 de mayo de 2030.

Ese nombre saldrá de una papeleta con 20 opciones, donde figuran exjerarcas, diputados en ejercicio y caras nuevas que buscan robar protagonismo. Cinco aspirantes menos que en el 2022.

Este fin de semana venció el plazo para que las asambleas superiores de los partidos ratificaran sus candidaturas a puestos de elección popular, por lo que, en teoría, las listas deberían mantenerse tal como están. Además, hoy cierra el padrón electoral. A partir de ahora solo se aplicarán, de forma excepcional, los traslados de privados de libertad en centros de votación y la exclusión de electores fallecidos.

Este martes también vence el plazo para que se conviertan en ley los proyectos cuyas normas incidan en el proceso electoral y que no hayan sido objetados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Mañana arrancará oficialmente la campaña electoral. Desde esa fecha y hasta el día de los comicios, los tesoreros de las agrupaciones políticas deberán presentar cada mes al TSE los informes sobre donaciones, contribuciones y aportes recibidos.

“A partir de este día, las reuniones u otras actividades proselitistas en vías públicas, plazas, parques u otros sitios públicos (además de los permisos de las autoridades correspondientes) deberán contar con la autorización del TSE”, indicó el ente electoral.

Cuatro exjerarcas en la papeleta

Cuatro exjerarcas de la Administración Chaves Robles buscan ahora sucederlo en la Presidencia de la República a partir de 2026. Todos asumieron cargos el 8 de mayo de 2022 por designación del mandatario.

Se trata de Natalia Díaz, Laura Fernández, Luis Amador y Álvaro Ramos. Tres de ellos salieron del gobierno tras choques o cuestionamientos y hoy se declaran opositores, mientras que una mantiene afinidad con la actual administración.

De este grupo, las dos exministras de la Presidencia y el exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) figuraron como los favoritos de los costarricenses y gozaron de alta aceptación para continuar el legado de Chaves.

Sin embargo, tras la salida de Amador y Díaz, Fernández se ganó el espacio y terminó como candidata oficialista.

¿Qué profesión tendrá el próximo mandatario?

En la papeleta figuran diversas profesiones vinculadas a la función pública. Fernández y Claudio Alpízar son politólogos; Fernando Zamora, Boris Molina, Walter Hernández y Ana Virginia Calzada, abogados; Ariel Robles y David Hernández, docentes. También aparecen Juan Carlos Hidalgo como analista internacional de políticas públicas; Amador, Luz Mary Alpízar y Douglas Caamaño como ingenieros; y Ronny Castillo y Marco Rodríguez como administradores.

Colegas del actual mandatario son Ramos y Eliécer Feinzaig, ambos economistas. Por su parte, Díaz compite como publicista, Fabricio Alvarado como periodista, Claudia Dobles como arquitecta y José Aguilar Berrocal como psicólogo.

Caras frescas

Ante la apatía creciente hacia la política tradicional, varios partidos apostaron por presentar caras frescas como líderes de sus movimientos.

Incluso agrupaciones históricas como Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) respaldan a Ramos e Hidalgo, quienes hace cinco años no tenían peso dentro de la estructura partidaria y una década atrás resultaba poco creíble pensar en ellos como candidatos presidenciales. En contraste, tres figuras volverán a la papeleta: Díaz, Feinzaig y Alvarado, que en cuatro meses repetirán la contienda contra el rodriguismo, tal como lo hicieron hace cuatro años, solo que esta vez enfrentarán su continuidad encabezada por Fernández.

Mujeres se perfilan como protagonistas

La papeleta presidencial de 2026 será histórica, pues por primera vez cinco mujeres aparecen como aspirantes a la silla de Zapote.

Según las encuestas, la mayoría de ellas se perfilan como protagonistas del proceso electoral.

Además de abrir espacios que propicien la igualdad de género en política, enfrentan el reto de que Costa Rica vuelva a ser gobernada por una mujer 12 años después.

Para el analista político Mario Quirós, este escenario refleja un signo positivo como sociedad, donde no solo se observa mayor participación, sino que también son figuras que aspiran al cargo “con autoridad y con credenciales”.