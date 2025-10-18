20 candidatos cumplen inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones

Los 20 candidatos presidenciales que aspiran a ocupar la silla de Zapote el próximo año oficializaron a tiempo la inscripción de sus aspiraciones políticas ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Así lo confirmó a Diario Extra Marta Castillo, jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos del máximo ente electoral, luego de que venciera el plazo este viernes a las 3 de la tarde.

“Tenemos que 20 partidos a escala nacional presentaron las candidaturas para la Presidencia de la República, las vicepresidencias y las diputaciones. Además, cinco partidos presentaron la solicitud de inscripción a escala provincial”, informó Castillo. En el caso de las agrupaciones locales, los partidos Actuemos Ya, Anticorrupción, Compatriotas, Comunal Unido y Unión Guanacasteca buscarán conseguir escaños en el próximo Congreso.

Ahora, la entidad entra en periodo de análisis para verificar si las postulaciones cumplen con los requisitos establecidos en el Código Electoral.

“Si las agrupaciones logran demostrar que cumplieron con todos los requisitos, se ordenará la inscripción de las candidaturas. Este proceso está a cargo de la Dirección General del Registro Electoral”, agregó la funcionaria.

Las resoluciones se publicarán en la página web del Tribunal, donde se indicará el nombre de las personas inscritas, el partido político y el puesto al que aspiran.

El calendario electoral prevé que entre noviembre y diciembre el TSE avanzará en tareas logísticas como la integración de las juntas receptoras de votos, la confección de listas de electores y la capacitación de los miembros de mesa.

También se acreditarán los fiscales partidarios y los observadores nacionales e internacionales, cuya presencia garantiza la transparencia del proceso.

El 16 de diciembre iniciará la “veda navideña” de campaña, periodo en el que quedará suspendida toda propaganda política en medios y espacios públicos hasta el 2 de enero de 2026, con el fin de evitar la saturación del electorado y permitir un periodo de reflexión previo al cierre del año.

Con el arranque del nuevo año, los partidos volverán al ruedo el 2 de enero, fecha que marca el inicio de la recta final de la campaña, la cual se extenderá hasta el 25 de enero.