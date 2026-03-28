2 policías serían despedidos tras denuncia de cobro irregular

Un Sinpe Móvil de ¢20 mil le podría costar el trabajo a dos oficiales de Fuerza Pública del sector de Sixaola.

Al parecer, los policías de apellidos Quirós y Velázquez, habrían detenido a un grupo de compradores para solicitarles un pago para poder transitar.

Tras la petición, uno de los agentes policiales habría recibido el pago vía Sinpe Móvil.

Sin embargo, los afectados denunciaron lo ocurrido a oficiales de la Policía de Fronteras, quienes dieron alerta a las autoridades del Ministerio Público.

Tras la detención de los dos policías, altos cargos de Seguridad Pública confirmaron la apertura de proceso disciplinario.

“Esto es parte del esfuerzo país por limpiar la casa por dentro y por fuera, y por supuesto de han abierto procesos disciplinarios tendientes al despido de estas personas, en caso de comprobarse”, dijo Mario Zamora, ministro de Seguridad.

Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, indicó que lograron constatar que los hechos ocurrieron.

“Realizamos una coordinación con Fiscalía y con el OIJ, para determinar que los hechos denunciados eran ciertos, se confirmaron los hechos y las dos personas fueron puestas a las órdenes de las autoridades judiciales”, explicó.

Un total de 117 oficiales de policía han sido despedidos por cometer faltas disciplinarias entre el 2021 y 2026, de acuerdo con datos oficiales del Departamento Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

En las últimas semanas se han dado la detención de oficiales de diversos cuerpos policiales y quienes son sospechosos de participar en actividades delictivas.

El más reciente caso fue el de un oficial de Fuerza Pública que fue detenido en el muelle de Moín, como parte de la incautación de una tonelada de cocaína a lo interno de las instalaciones de la terminal.