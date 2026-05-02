2 policías en juicio por abuso de autoridad

Dos oficiales de la Fuerza Pública, identificados por los apellidos Arias y Sánchez, enfrentan un juicio por presuntos hechos de abuso de autoridad y un delito de índole sexual ocurridos en diciembre de 2022 en el cantón de Siquirres, provincia de Limón.

Según la relación de hechos, el incidente se habría registrado el 23 de diciembre de 2022, en horas de la tarde, cerca del cementerio del INVU, cuando cuatro oficiales abordaron a tres personas menores de edad que caminaban por vía pública y procedieron a requisarlas contra una pared.

Durante la intervención, el oficial Arias, presuntamente aprovechando su investidura y la minoría de edad de uno de los jóvenes, habría cometido un tocamiento de carácter sexual sin consentimiento.

Al ser confrontado por la víctima, el funcionario se habría molestado y, siempre según la acusación, agredió físicamente al menor, propinándole golpes en las costillas y sujetándolo violentamente del cuello, hasta que otros menores presentes intervinieron y lograron que lo soltara.

Posteriormente, la oficial Sánchez habría incurrido en abuso de autoridad al tomar fotografías de los tres menores sin autorización de sus representantes legales, afectando presuntamente su derecho a la imagen, sin que mediara justificación.