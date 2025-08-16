Un accidente de tránsito tuvo lugar la madrugada de este sábado en el sector de Ruta 1 en la Garita de Alajuela.

Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en horas de la tarde.

Sobre los hechos

Según destacan las autoridades, se presentó una colisión de manera frontal entre 2 vehículos.

Producto a este incidente en el sitio falleció un hombre de apellido Carballo de 42 años. Además, 2 personas, un hombre de apellido Espinoza y una mujer de apellido Delgado, requirieron ser trasladadas a un centro médico.

Al ingresar al centro médico, Espinoza, de 28 años, es declarado sin signos vitales.

Por otro lado, la mujer, de 26 años, continúa siendo atendida.

Los cuerpos de los ahora fallecidos serán remitidos a judicial para la respectiva autopsia.

El caso aún continúa la investigación para esclarecer los hechos.