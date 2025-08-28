Dos casos similares de bajonazo y privación de libertad se registraron recientemente en la provincia de Alajuela, según confirmaron fuentes policiales.

En ambos incidentes, varios hombres interceptaron a dos mujeres cuando intentaban ingresar a sus viviendas, utilizando un vehículo para cometer los hechos.

El primer caso ocurrió en Montecillos de Alajuela, donde un video captó el momento del asalto y la huida de los sospechosos con la víctima, una mujer de 43 años. Horas más tarde, fue localizada en el sector de Atenas en buen estado de salud. En otro hecho, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a un sujeto de apellido González, quien intentaba escapar en un vehículo robado bajo el mismo modus operandi.

Según el reporte policial, los agresores abordaron a la víctima en Sabanilla de Alajuela justo cuando ingresaba a su casa. La rápida intervención de las autoridades permitió iniciar una persecución en el centro de la provincia.

Al verse acorralados, los sospechosos abandonaron el vehículo y se dispersaron. La Fuerza Pública logró capturar a González, mientras que los otros dos individuos continúan prófugos.

Las autoridades confirmaron que en este segundo caso también lograron rescatar a la mujer, y ya se presentó la denuncia ante el Ministerio Público.