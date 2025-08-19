La escuadra de Puntarenas F.C. podría recibir una inyección económica importante, siempre y cuando se concrete la venta del club en los próximos días a un empresario de origen mexicano.

Según supo Diario Extra, la situación del equipo y el posible nuevo dueño es la siguiente: desde hace algunas semanas, la dirigencia porteña barajaba la posibilidad de vender la institución si se presentaba una buena oferta. Esa propuesta llegó hace 15 días.

El mexicano Manuel Velarde es quien estaría tomando las riendas del club. El empresario ya visitó la “Perla del Pacífico” acompañado de su contador y su círculo cercano de negocios para conocer, de primera mano, la realidad del equipo. La cifra acordada para la compra del club fue de 2 millones de dólares, los cuales fueron aceptados por Velarde.

Eso sí, para concretar la venta, Puntarenas F.C. y su administración tienen plazo hasta de 22 días como máximo. Por esta razón, en el puerto están haciendo todo lo posible para cerrar la negociación lo antes posible y que el equipo reciba ese impulso económico, tanto en lo deportivo como en infraestructura.

Sin embargo, para que la transacción se complete, no basta con el acuerdo entre ambas partes. También deben cumplirse todos los requisitos establecidos por la Federación Costarricense de Fútbol, que ya está al tanto del proceso de venta, a través de su departamento de licencias. Entre ellos, se requiere la presentación de estados financieros y otra documentación por parte de ambas partes.

Inclusive, Diario Extra supo que Velarde traería la inversión necesaria para renovar el estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez. Aunque se estima que la inversión mínima para poner a punto el escenario ronda el millón de dólares, el mexicano estaría dispuesto a aportar aún más para tener una mejorada “Olla Mágica”.